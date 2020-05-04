لبنان | 10 حالات مصابة بفيروس كورونا.. وتسجيل حالتين مشتبهتين باصابتهما في صور

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واشارت في بيان الى ان “عدد المصابين في القضاء لا زال 10 مصابين تماثل أربعة منهم للشفاء بشكل تام.

واضافت، “وحدة ادارة الكوارث بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني تقوم بزيارات الى العديد من الاهالي المحجورين لمتابعة أوضاعهم الصحية والإجتماعية وتزويدهم بالإرشادات وضرورة الإلتزام بالحجر المنزلي وإن اي مخالفة لتعليمات الحجر سوف تعرض المخالف للمساءلة القانونية الجزائية”.

كما لفتت الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة “من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل