لبنان | “تجمع المعلمين”: لتأسيس تجربة متكاملة للتعليم من بعد ومعالجة الثغرات

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وتمنى “تجمع المعلمين في لبنان” لهم ولجميع اللبنانيين بأن “يتكلل شهر رمضان المبارك بالعافية والسلامة وبالانتصار على جائحة كورونا وتداعياتها”.
وأضاف في بيان: “انطلاقا من عظمة رسالة المعلم في التربية والتعليم، وبحيث أننا نمر بمرحلة استثنائية عصيبة من جائحة كورونا، مترافقة مع وضع اقتصادي حساس، وبحيث ان الحكومة اللبنانية قد أقرت حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي وربطتها بآلية تنفيذ التعليم من بعد”.
وتابع “تجمع المعلمين في لبنان” في بيان، “وعلى الرغم من العثرات الفنية التي واكبت عملية التعليم هذه، وضرورة تأسيس تجربة متكاملة في هذا المضمار، ندعو الأسرة التربوية إلى “تحمل المسؤولية واستكمال الأساتذة والمعلمين لعملية التعليم من بعد، ومطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بتقويم ما أنجز من هذه التجربة ومعالجة الثغرات التي شابتها في المرحلة السابقة، لضمان أوسع مشاركة في هذه العملية التي لم يعد في الإمكان تجاهلها لضمان مستقبل واعد لأجيالنا الصاعدة”.
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