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وأشار أن “هناك سعاة خير يسعون الى ترطيب الاجواء”و “هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار الوطني الحر نسعى إلى تحسينها”.
وتابع: “لست ساعياً إلى تغيير الحكومة واليوم الجو غير مناسب لتغييرها، وسنتوجه الى صندوق النقد لنفاوض بجد من أجل تخفيف وطأة الأزمة، والمبالغ المخصصة لمساعدة العائلات لا تزال موجودة ويجب توسيع عدد المستفيدين”.
واضاف: “اقتصاد لبنان السابق انتهى والخدمات ذهبت والعالم بعد “كورونا” سيتغير اما في ما خص التحالفات الداخلية فأنا لست معني بأي حلف، ولم اطلب شيئا بالتعيينات ولن اطلب بل طلب رأيي واعطيتهم اقتراحاتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط بعد لقائه عون: نسعى الى تحسين العلاقة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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