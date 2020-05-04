اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قوى الأمن توقف شخصاً ينقل المخدرات من التاجر إلى المروجين في فرن الشباك

0 نشر
ريشار 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 03:34 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ولدى قيام عناصر قوى الأمن الداخلي باستجلاء هويته، ترجّل من السيارة محاولاً الفرار، فطارده الضابط آمر القوة وتمكّن من توقيفه، ويدعى: “أ.ح” (مواليد 1994، لبناني).

وبتفتيشه والسيارة عُثر بحوزته على /65/ مظروفاً مقفلاً تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات، ومبلغ /2،340،000/ل.ل. وجهازه الخلوي.

Advertisements

وتبيّن لدى قوى الأمن الداخلي انه يستلم المخدرات من التاجر ويقوم بتسليمها إلى المروجين لترويجها على الزبائن.

وجرى

المستخدمة من قبِله، وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قوى الأمن توقف شخصاً ينقل المخدرات من التاجر إلى المروجين في فرن الشباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا