لبنان | قوى الأمن توقف شخصاً ينقل المخدرات من التاجر إلى المروجين في فرن الشباك

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ولدى قيام عناصر قوى الأمن الداخلي باستجلاء هويته، ترجّل من السيارة محاولاً الفرار، فطارده الضابط آمر القوة وتمكّن من توقيفه، ويدعى: “أ.ح” (مواليد 1994، لبناني).
وبتفتيشه والسيارة عُثر بحوزته على /65/ مظروفاً مقفلاً تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات، ومبلغ /2،340،000/ل.ل. وجهازه الخلوي.
وتبيّن لدى قوى الأمن الداخلي انه يستلم المخدرات من التاجر ويقوم بتسليمها إلى المروجين لترويجها على الزبائن.
وجرى
المستخدمة من قبِله، وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
ناقل #مخدرات من التاجر الى المروجين في قبضة عناصر فصيلة فرن الشبّاك وبحوزته أنواع مختلفة من المخدرات. #قوى_الامن https://t.co/l1HiWZbVIN pic.twitter.com/JCNn4erGrq— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 4, 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.