لبنان | الخطة الاقتصادية غير كافية.. أوساط دبلوماسية: “الصندوق” سيشترط زيادة 5000 ليرة على البنزين

ومن المتوقع في الايام المقبلة ان يوفد البنك الدولي الى بيروت ممثلين عنه بالتزامن مع إقرار الحكومة الخطة الاقتصادية، اشارت الاوساط ان “الخطة غير كافية، إذ يجب ان تترافق مع خطوات إصلاحية اساسية ذكرها صندوق النقد لعل أبرزها إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء وتلزيم الملف لشركات عالمية لإنشاء معامل تعمل على الطاقة البديلة في فترة لا تتجاوز السنتين، وهي أبدت استعدادها للاستثمار في هذا القطاع، إضافة الى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات”.

واشارت الاوساط الى “ان الصندوق سيشترط زيادة 5 الاف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15%، الا انه وخلافا لما يروّج البعض لا يشترط تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار بل العكس، يعمل على المحافظة على الاستقرار النقدي في البلاد في مرحلة الإنقاذ”.

والى جانب “وصفة” البنك الدولي التي تعتبر بمثابة “ستاندر” وتُعتمد في معاجلة الازمة الاقتصادية، شروط من قبل بعض الدول المانحة لإصلاح “عورة” الاقتصاد اللبناني.

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ومن بين هذه الدول واشنطن التي تشكف الاوساط الدبلوماسية انها اشترطت لمساعدة لبنان “ضبط المرافق والمعابر الشرعية وغير الشرعية وتسليم مهمة المراقبة الدقيقة الى الجيش مع مسؤوليته بالسهر على تطبيق القانون وفرض سيطرته عليها ومنع التهريب عبرها”.

اما الجانب الفرنسي فقد اشترط على الحكومة بحسب الاوساط “ان تعتمد سياسة النأي بالنفس وعدم التدخّل في شؤون الدول المُحيطة، وإحترام إعلان بعبدا، إضافةً الى حثّ لبنان على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منه، لاسيما في قطاع الكهرباء والمرفأ والبيئة والاشغال وغيرها من البنود الاصلاحية الواردة في “سيدر”.

في الخلاصة، اوضحت الاوساط الدبلوماسية “ان من يحلم بان هنالك من سيضخ سيولة بالمليارات في السوق اللبنانية من دون إصلاحات جدّية هو واهم. فلا أموال قبل ان تبدأ الحكومة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، علماً انها لم تقدم على خطوة اصلاحية واحدة حتى اليوم، وهي تتبع سياسة الهروب الى الامام من خلال تحميلها القطاع الخاص والقطاع المصرفي مسؤولية إفلاس الدولة ومحاسبة من أقرضها المال، لذلك كان موقف جمعية المصارف الرافض لخطة الاصلاح المالي”.