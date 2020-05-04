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وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال لـ24 ساعة الماضية للمواطنين المقيمين يبلغ 520 فحصا لم يسجل من بينها أي حالة إصابة بالفيروس، أما للوافدين فقد أجري 628 فحصا، مؤكدة أن عدد الوفيات لا يزال مستقرا على 25 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الى 205.
في مخيم الجليل..
وفي مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين قام فريق من وزارة الصحة العامة بأخذ 61 عينة عشوائية من مخالطين للمصابين بفيروس “كورونا” المستجد في مخيم الجليل في بعلبك، وتولى الصليب الأحمر اللبناني نقل العينات إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لإجراء فحوص PCR، وعلى ضوء النتائج يتم تقرير الخطوة اللاحقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير وزارة الصحة اليومي: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ “كورونا” ليرتفع العدد الى 740 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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