لبنان | طارق أبو طه يُمنع من العودة الى لبنان من دبي رغم ورود اسمه على لوائح العودة والسبب..

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 03:34 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكتب أبو طه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

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وفي تعليقه على ما نشره أبو طه، شدد رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد نبيل حنون في اتصال مع موقع “الجديد” ان قرار مجلس الوزراء بشأن تسيير رحلات العودة الى لبنان يشمل اللبنانيين حصراً دون سواهم وان عودة اي شخص غير لبناني يتطلب قراراً من الحكومة اللبنانية في مرحلة لاحقة.

كما اشار حنون الى ان تحقيقاً ستجريه المديرية العامة للامن العام حول ما اثاره الشاب الفلسطيني لا سيما ما قاله بشأن الطريقة التي تعامل معه بها أحد ضباط الأمن العام.

وأكدن المديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق