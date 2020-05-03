لبنان | حريق أمس في معمل الجية الحراري طاول المجموعة الخامسة

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وأشارت الى أن “الحريق ألحق أضرارا متوسطة على المجموعة أصابت بشكل خاص الكابلات الكهربائية، وفي انتظار الكشف على المجموعة لتحديد أسباب الحريق، تشير المعلومات الاولية إلى احتمال حصول احتكاك كهربائي”.
وأوضحت أن “معمل الجية ينتج الطاقة منذ ما يقارب ال 50 عاما، وكان من المفترض أن يتم إيقافه منذ العام 2016 واستبداله بمعمل جديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 18/4/2016 وتوصية اللجنة المعنية في مجلس النواب. وبالتالي، فهو يستمر في العمل حاليا بالحد الأدنى من الاستثمار وبجهود كبيرة من فنييه” .
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