احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وتظهر الأرقام، في البيان الذي نشره البنك الدولي، أن 200 ألف لبناني تقلصت رواتبهم بين 30% و50%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العاطلين عن العمل إلى 300 ألف بينما كانت في العام الماضي 160 ألف لبناني.
ويذكر أن الحكومة اللبنانية قد طلبت الجمعة رسمياً المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وسبق ذلك إقرار مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، حيث اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان.”
وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقعات البنك الدولي: 52% من اللبنانيين تحت خط الفقر بنهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.