لبنان | توقعات البنك الدولي: 52% من اللبنانيين تحت خط الفقر بنهاية 2020

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتظهر الأرقام، في البيان الذي نشره البنك الدولي، أن 200 ألف لبناني تقلصت رواتبهم بين 30% و50%، ومن المتوقع أن تصل نسبة العاطلين عن العمل إلى 300 ألف بينما كانت في العام الماضي 160 ألف لبناني.

ويذكر أن الحكومة اللبنانية قد طلبت الجمعة رسمياً المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وسبق ذلك إقرار مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، حيث اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان.”

Advertisements

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.