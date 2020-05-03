لبنان | توقعات الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار غزيرة وبرق ورعد!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر حتى مساء الاربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد اعتبارا من المساء.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجا عند الظهرالى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل بخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح.

الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجا خلال الليل.

ملاحظة: معدل الحرارة لشهر أيار على الساحل يترواح بين 18 و 27 درجة. أما هذا العام فدرجات الحرارة هي دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.

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– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 5,49 ساعة غروب الشمس: 19,22