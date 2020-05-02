اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | وزارة الصحة اللبنانية: 4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
ليا 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مايو 2020 01:51 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك


Notice: Undefined index: tag in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465

 

كما بلغ عدد الحالات جراء فيروس التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرفة 2: واحدة من قطر، ليرتفع العدد إلى 733 إصابة. وسجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.

كما وصل عدد حالات الشفاء إلى 197 وعدد الوفيات التراكمي 25 جراء فيروس كورونا.

تقرير وزارة الصحة اللبنانية
المصدر صوت بيروت
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة اللبنانية: 4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا