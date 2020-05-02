لبنان | وزارة الصحة اللبنانية: 4 إصابات جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مايو 2020 01:51 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 مايو 2020 01:51 مساءً - مشاركة

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كما بلغ عدد الحالات جراء فيروس كورونا التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرفة 2: واحدة من قطر، ليرتفع العدد إلى 733 إصابة. وسجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.

كما وصل عدد حالات الشفاء إلى 197 وعدد الوفيات التراكمي 25 جراء فيروس كورونا.