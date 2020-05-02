لبنان | طقس شهر أيار صيفي.. وبداية هذا الأسبوع غيوم وضباب

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أشار الى ان معدل الحرارة لشهر أيار على الساحل يترواح بين ١٨ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان السبت: غائم جزئيًا الى غائم احياناً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم احياناً ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانًا.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س وتصل الى ٤٠كم/س شمالاً.

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الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥ %.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٩ ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٢