كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أعلن المستشفى في بيان شفاء 13 مصابا لغاية اليوم، هم: الدكتور يوسف حنا طوق، الدكتور مارغو ابراهيم يرق طوق، رولان أنطونيوس طوق، نورا بطرس بو سن كيروز، مايا يوسف لاوون، طوني منصور لظم، سليم طوني لظم، تامارا اميل الزين طوق، سنا سليم لظم، غنوة سليم لظم، ريتا شحادة فخري لظم، سعاد كرم (في مستشفى رفيق الحريري)، وجان نايف الزين طوق. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستشفى بشري الحكومي: إصابة جديدة وشفاء 13 لغاية اليوم إثر فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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