لبنان | مستمرة في تأمين التغذية.. مياه لبنان الجنوبي: تسهيلات كبيرة للمشتركين لتسديد مستحقاتهم

وقال في تصريح: “رغم الطلب المتزايد والضغط المتواصل على شبكات المياه نتيجة للاكتظاظ السكاني الحاصل في الجنوب هذه الايام، ما زالت المؤسسة تلبي كافة طلبات الصيانة واصلاح الاعطال وتوفير المياه وزيادة ساعات التغذية رغم توقف الجباية، مما يرتب على المؤسسة أعباء إضافية وتكاليف عالية تضاف الى عبء توقف الجباية نتيجة أزمة انتشار فايروس كورونا وهي بالتالي بحاجة لهذه الاموال للاستمرار.”

أضاف: “لأن الحال من بعضه وبسبب الظروف القاسية التي تمر بها المؤسسة وحتى تتمكن من الاستمرار بالقيام بواجباتها، ندعو المشتركين في الجنوب كافة إلى ضرورة المبادرة الى التعاون من اجل تسديد اشتراكاتهم وتسوية أوضاعهم، لا سيما لجهة تسديد المتأخرات من السنوات السابقة والمستحقات الخاصة بهذه السنة، وخصوصا أن امامهم فرصة للاستفادة من التسهيلات الكبيرة جدا التي تقدمها المؤسسة سواء لناحية تخفيض رسم الاشتراك الجديد من 620 ألفا الى 353 ألفا أو لجهة تقسيط رسم الاشتراك السنوي للعام 2020 أو تسوية كامل المتأخرات والافادة من الاعفاء من الغرامات والتقسيط على فترات تصل الى 36 شهرا”.

من جهة أخرى، وبحسب بيان أعلنت المؤسسة للمشتركين المستفيدين من محطة وادي جيلو في قرى قضاءي صور وبنت جبيل أن ضعف التغذية بالمياه، ناتج عن أعمال صيانة تنفذها فرق مؤسسة كهرباء لبنان على خط التوتر العالي، الذي يغذي محطة كهرباء وادي جيلو، ولفتت المشتركين إلى ضرورة أخذ الاجراءات اللازمة لتقنين استخدام المياه، حيث أن من المتوقع ان تستمر اعمال الصيانة الكهربائية لفترة تزيد عن 8 أيام مما سيرتب تقنينا اضافيا في ضخ المياه للمستفيدين في تلك البلدات.

واذ أسفت المؤسسة لاضطرارها الى التقنين في توزيع المياه، أكدت أنها ستواصل اتخاذ الاجراءات كافة الكفيلة بتخفيفه فور إنجاز فرق مؤسسة كهرباء لبنان أعمال الصيانة.