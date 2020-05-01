لبنان | الطقس غائم من دون تعديل بالحرارة.. فكيف سيكون هذا الـ”Weekend”؟

بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية، اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.

الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الثلاثاء حيث يتاثر لبنان بمنخفض جوي ماطر وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار والتي تكون بين 18 في حدها الادنى و27 في حدها الاقصى .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع تساقط امطار خفيفة متفرقة احيانا اعتبارا من المساء. السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وفوق الجبال مع ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا. الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات مع تساقط للرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة .

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– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,49 ساعة غروب الشمس: 19,22 .