لبنان | اقفال مداخل مطمر برج حمود امام الشاحنات المحملة بالنفايات اعتباراً من منتصف الليل

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واشار في بيان الى ان “اليوم بلغ مطمر برج حمود – الجديدة قدرته الاستيعابية القصوى، وفقا لقرار مجلس الوزراء بإنشائه، والعقد الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار ممثلا الحكومة اللبنانية، وشركة خوري للمقاولات التي رست عليها مناقصة تنفيذ المشروع”، لافتاً الى ان “الجزء من المطمر الواقع ضمن نطاق بلدية برج حمود والمحددة مساحته بالقرار والعقد المذكورين كان قد بلغ قدرته الاستيعابية القصوى وتوقف عن استقبال نفايات جديدة في شباط 2018”.

واعلنت “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق إن مطمر برج حمود، أحد المطمرين الأساسيين اللذين يستقبلان نفايات بيروت، لبنان، وصل إلى سعته القصوى.

وطلبت “هيومن رايتس ووتش” من اللجنة الوزارية أن تجتمع فورا لمناقشة خارطة الطريق ومشاركة محتواها مع الخبراء والرأي العام لتوسيع دائرة النقاش قبل إنجاز الخارطة وتسليمها للحكومة.

ويقول خبراء في مجال النفايات الصلبة إن المطمر يؤثر على صحة سكان المناطق المجاورة.