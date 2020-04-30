لبنان | بالفيديو: الثوار يوزعون الحلوى على عناصر الجيش اللبناني في ميناء طرابلس

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ومن ثم انشد الشبان وعناصر الجيش النشيد الوطني، وسط ارتياح كبير من ابناء المنطقة.

واكد المشاركون ان “هذه المبادرة حضارية، تعبر عن رفض ابناء المدينة لكل ما يحدث فيها من اعمال شغب وتحطيم وحرق عدد من المصارف.”

وشهدت المستديرة ليل أمس الأربعاء مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من المحتجين، ما ادى سقوط أكثر من ثلاثين جريحاً من كلا الطرفين.

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وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة والذي سجل الدولار الواحد حوالي 4300 ليرة في السوق السوداء.

وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين بمنازلهم وبقرار وزارة الداخلية بالتعبئة العامة.