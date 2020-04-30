لبنان | الحريري: حل المشكلة القائمة بالتفاوض مع “صندوق النقد” فلبنان بحاجة إلى ضخ أموال

ولفت الحريري في دردشة مع الصحفيين إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يلعب دوراً كبيراً جداً ويعرف كيف يتعاطى مع الناس”، مشيرا إلى أنه ينسق مع “وليد بيك جنبلاط وكل الأفرقاء من أجل مصلحة الناس”.

واستغرب الحريري “تصرف رئيس الحكومة حسان دياب، ولماذا يتحدث بنفس كلمات وزير الخارجية السابق جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون عن تحميلنا مسؤولية أخطاء الثلاثين سنة الماضية، بينما أنه حين زارني تحدث عن مدى تقديره لرفيق الحريري وآل الحريري”.

وقال، إن “الاستهداف مستمر من خلال تحميلنا مسؤولية الثلاثين سنة الماضية وإصدار الأحكام المسبقة في حقنا، وإذا اعتقد الأستاذ جبران باسيل أنه بإمكانه أن يسجن جميع الناس فـ”فشر على رقبته”، فهذا موضوع يمس بكرامات الناس”.

وأضاف أن “الحل الوحيد للمشكلة القائمة اليوم هو بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لأن لبنان بحاجة إلى أن نضخ فيه أموالا، وليس أن نأخذ من ودائع الناس. وإذا كانت خطة الحكومة الاقتصادية إيجابية فسنسير بها”.

ورأى الحريري أن البلد سائر نحو التأزم، ولا بد من القيام بأمر ما، “نحن نقول إن صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد الذي يجب اعتماده، لأن لبنان في حاجة إلى أن نضخ فيه أموالا، وليس أن نأخذ من ودائع الناس. لا بد من إجراء حوار مع صندوق النقد الدولي توصلا إلى أفضل حل”.

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وأضاف، “واضح ألا شيء تغير، في السياسة، الاستهداف مستمر من خلال تحميلنا مسؤولية الثلاثين سنة الماضية وإصدار الأحكام المسبقة في حقنا. وإذا اعتقد الأستاذ جبران باسيل أن بإمكانه أن يسجن جميع الناس ف”فشر على رقبته”، فهذا موضوع يمس بكرامات الناس. هناك شخص استلم الكهرباء على مدى 11 سنة وكبد خزينة الدولة 42 مليار دولار خسائر، فليسائله الشعب عن ذلك.

واعتبر أننا “حاولنا أن نحل أزمة كهرباء منذ مدة طويلة. وإذا أردنا اليوم أن نتحدث عن هذا الموضوع بلغة العقل، فهذا ممكن. لكن إذا أردوا أن يفتحوا “عصفورية” ويطلقوا التهديدات على الدوام، فإني أقول إننا لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، والله معنا”.

وأكد الحريري أننا “مستمرين في المعارضة، ونعتبر أن الرئيس نبيه بري يلعب دورا كبيرا جدا، لا لأنه يأخذ وجهة نظرنا، بل لأن لديه حكمة ويعرف كيف يتعاطى مع الناس ويعرف كيف يوجه كلمة إذا كان هناك أمر ما يجب أن يحصل، نحن مع وليد بيك وننسق معه ومع كل الأفرقاء، ليس بهدف تكوين جبهة معارضة، كما يعتقد البعض، بل من أجل مصلحة الناس ونقطة على السطر”.

وأردف، “صحيح أن هناك أخطاء حصلت في السابق، لكن هناك من يريد أن يحمل سعد الحريري كل هذه الأخطاء. كلا، سعد الحريري يتحمل الجزء الذي كان موجودا فيه، لكن هناك أناس عطلوا البلد لسنين وسنين وخربوا البلد، ويأتون اليوم ويحدثوننا بالعفة”.

ورأى الحريري أن جبران باسيل غير موجود، إلا لأن هناك حزب الله، فهذا هو جبران باسيل. وشدد على أنه “لن تكون هناك مواجهة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وقال، “لقد نزلنا في السابق بمظاهرات سلمية لتحرير البلد من السوريين، نزلنا لكي نطالب بالحقيقة عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري، هذا هو تيار المستقبل”.