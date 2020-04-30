لبنان | البطريرك الراعي: أحيي الثوار وأدعم حكومة دياب “مش لسواد عيون حدا”

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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “جميعاً مسؤولون في هذا الظرف الصعب عالمياً وداخلياً ونحن نضع يدنا بيد بعضنا ونمر في صعوبات كبيرة ولن نتفرج ولن ننتقد بل خلينا كلنا نتضبضب”.
وأضاف الراعي خلال كلمة له بعد لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، “نحن نحيي الثوار ونشعر معهم ولكننا ننادي ان تكون ثورة بناءة حضارية ثقافية، اما نصل إلى ما وصلنا إليه من تعدي على الأملاك والجيش واستعمال الحجارة فهذا أمر لا نقبله على الإطلاق”.
وعن دعمه للحكومة، قال الراعي، “نحن مع الحكومة ونحن مع الدولة ومؤسساتها لتمر هذه المحنة على خير”، مضيفاً “أنا من الأساس داعم للحكومة مش لسود عيون حدا، بل لأننا لا نستطيع أن نستمر هكذا وأنا دعمت الحكومة من أجل لبنان على الرغم من زعل البعض والبلد لا يحتمل أي فراغ أو هزة وهذه الدعوة أوجهها لكافة الأحزاب والسياسيين”.
وعن دعمه لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الراعي، “ما قلته خلال عظة الاحد، هو أن يسمع رياض سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب لبعضهما البعض، والآن بدأ العمل في الداخل لاتخاذ القرارات المناسبة”.
وأضاف، “نحن لا ندعم أحداً على خلفية الطائفة بل من أجل المؤسسات الدستورية، وبكركي لا تقف طائفياً مع أحد بل مع المؤسسات الدستورية ومع حفظ كرامات الناس”.
وتابع، “الله يقدر الحكومة ورئيس الجمهورية لوضع الخطة الاقتصادية وليباشروا بعملهم، ولكن هذا الأمر لا يحصل بكبسة زرّ والآن دور الكنيسة بمساعدة الناس لنتمكن من الصمود، ولن نقبل بأن ينام أي مواطن جائع”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.