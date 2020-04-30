لبنان | البطريرك الراعي: أحيي الثوار وأدعم حكومة دياب “مش لسواد عيون حدا”

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا “جميعاً مسؤولون في هذا الظرف الصعب عالمياً وداخلياً ونحن نضع يدنا بيد بعضنا ونمر في صعوبات كبيرة ولن نتفرج ولن ننتقد بل خلينا كلنا نتضبضب”.

وأضاف الراعي خلال كلمة له بعد لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، “نحن نحيي الثوار ونشعر معهم ولكننا ننادي ان تكون ثورة بناءة حضارية ثقافية، اما نصل إلى ما وصلنا إليه من تعدي على الأملاك والجيش واستعمال الحجارة فهذا أمر لا نقبله على الإطلاق”.

وعن دعمه للحكومة، قال الراعي، “نحن مع الحكومة ونحن مع الدولة ومؤسساتها لتمر هذه المحنة على خير”، مضيفاً “أنا من الأساس داعم للحكومة مش لسود عيون حدا، بل لأننا لا نستطيع أن نستمر هكذا وأنا دعمت الحكومة من أجل لبنان على الرغم من زعل البعض والبلد لا يحتمل أي فراغ أو هزة وهذه الدعوة أوجهها لكافة الأحزاب والسياسيين”.

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