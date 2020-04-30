لبنان | حكومة حسان دياب نالت الضوء الأخضر من ميليشيا حزب الله في ما خص صندوق النقد الدولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 12:21 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
ويبدو واضحا وفق مصادر وزارية معنية لـ”النهار” ان الحكومة نالت اخيرا ضوءً اخضر من ميليشيا حزب الله للتوجه نحو صندوق النقد الدولي ضمن ضوابط جرى العمل عليها عبر التعديلات الشاقة التي أدخلت على الخطة المالية والتي يفترض ان تخرج اليوم الى النور.
اما النقطة التي شغلت مناقشات مجلس الوزراء أمس فتمثلت في اقتراح اثار انقساما وزاريا ويقضي باقتطاع نسبة 2 في المئة من الودائع المصرفية من 500 الف دولار وما فوق على ان يعوض على أصحابها بتملك اسهم في المصارف توازي القيمة المقتطعة. وسيعاد طرح الاقتراح اليوم وسط خشية واسعة من تداعياته باعتباره عملية “هيركات” يجري نفي اللجوء اليها يوميا على السنة المسؤولين. كما ان الوزراء لم يحسموا أمس موضوع التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة.
ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية الألمانية الخميس إن ألمانيا صنفت ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية، وحظرت جميع أنشطته على ترابها.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الشرطة الألمانية نفذت مداهمات في الصباح الباكر من اليوم، بهدف اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة.
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف في حزب الله.
وكتب
الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن الوزير “منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا”.
BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig.— Steve Alter (@BMISprecher) April 30, 2020
وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت بريطانيا قد اتخذت قراراً مماثلا في ١٧ يناير الماضي، إذ أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.
وأصبح القانون البريطاني بموجب ذلك يعاقب بالسجن لمدة قد تصل لـ10 سنوات في حال الانتماء إلى ميليشيا حزب الله أو في حال الترويج له.
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