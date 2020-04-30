لبنان | وزارة الصحة: 3 إصابات مؤكدة من بين المغتربين الواصلين الى بيروت منذ الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 10:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كما تم التأكد من إصابة راكب بـCOVID-19 كان على متن رحلة وصلت من باريس، وستتم إعادة الفحص لراكبين آخرين كانا على متن رحلة باريس للتأكد من إصابتهما أو عدم ذلك.

وسجلت إصابة على متن رحلة خاصة كانت قادمة من ليبيريا. وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

أما الرحلات التي وصلت من لارنكا والدمام ولاغوس، فلم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية.

وصلت يوم الثلاثاء الماضي طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الاوسط” قادمة من الدمام في المملكة العربية السعودية، وعلى متتها 135 مسافرا.

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وتم إجراء فحوصات الـ PCR للقادمين وفقا للإجراءات الطبية المتبعة من قبل وزارة الصحة، وكذلك متابعة التدقيق في بيانات واستمارات المسافرين من قبل الاجهزة المعنية في المطار.

وتوجه ركاب طائرة شركة طيران الشرق الاوسط، التي وصلت ظهر الثلاثاء من لارنكا الى مطار رفيق الحريري الدولي، الى القاعات المخصصة لهم لإجراء الفحوص المعتمدة لدى وصول الرعايا اللبنانيين القادمين من الخارج.

وقد اتخذت كافة التدابير الوقائية واللوجستية لإتمام عملية الوصول من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار بمتابعة من قبل سرية قوى الأمن الداخلي وجهاز الامن والأمن العام في المطار، بإشراف قائد السرية في المطار العقيد علي طه.

ويبلغ عدد ركاب الطائرة من لارنكا 80 مواطناً، أجرى 65 منهم فحص PCR قبل مجيئهم الى لبنان، وقد تم التدقيق في بياناتهم وغادروا بعدها المطار ضمن التدابير الموضوعة. فيما يخضع باقي الركاب للفحوص على ان يتم نقلهم بواسطة الباصات الموجودة خارج المطار الى الفنادق المخصصة لهم ريثما تظهر نتائج الفحوص.