لبنان | ألمانيا تصنف ميليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتلاحق كامل اعضائها

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الشرطة الألمانية نفذت مداهمات في الصباح الباكر من اليوم، بهدف اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف في حزب الله.

وكتب

BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig.