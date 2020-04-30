لبنان | ألمانيا تصنف ميليشيا حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وتلاحق كامل اعضائها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 أبريل 2020 10:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الشرطة الألمانية نفذت مداهمات في الصباح الباكر من اليوم، بهدف اعتقال أشخاص يشتبه في كونهم أعضاء في الجماعة.

ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف في حزب الله.

وكتب

BM #Seehofer hat heute die Betätigung der shiitischen Terrororganisation Hizb Allah (Partei Gottes) in Deutschland verboten. Seit den frühen Morgenstunden laufen in mehreren Bundesländern zeitgleich polizeiliche Maßnahmen. Auch in Krisenzeiten ist der Rechtsstaat handlungsfähig. — Steve Alter (@BMISprecher) April 30, 2020

أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن الوزير “منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا”.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

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وكانت بريطانيا قد اتخذت قراراً مماثلا في ١٧ يناير الماضي، إذ أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.

وأصبح القانون البريطاني بموجب ذلك يعاقب بالسجن لمدة قد تصل لـ10 سنوات في حال الانتماء إلى ميليشيا حزب الله أو في حال الترويج له.

ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لميليشيا حزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى “محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط”.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة ميليشيا الحزب تنظيماً إرهابياً، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف. كما أن أغلب دول أميركا اللاتينية أضحت تعتبر تلك الميليشيا منظمة إرهابية، على غرار الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وغواتيمالا.

وتعتبر الأرجنتين من الدول الأكثر تضرراً من نشاطات الحزب الذي عرفه المواطنون بعد الاعتداء على “الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية” (آميا) الذي أسفر عن سقوط 85 قتيلاً قبل 25 عاماً.

وفي 2019، بمناسبة ذكرى الاعتداء الذي يصادف 18 يوليو 1994، قال بيان رسمي أرجنتيني إن “وحدة المعلومات المالية” وهي هيئة حكومية “أمرت بتجميد أصول منظمة حزب الله الإرهابية وكيانات محددة في الجناح العسكري تشكل جزءا من هذه المنظمة وقادة المنظمة”.