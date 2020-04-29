لبنان | تسجيل حالة مؤكدة ومثبتة مخبرياً بـ”كورونا” وافدة من دولة الأفريقية الى صور

واكدت في بيان، “عليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 9 مصابين تماثل ثلاثة منهم للشفاء بشكل تام. كما انه تم تسجيل 5 حالات مشتبهة تم اخذ العينات المخبرية المطلوبة وستنقل غدا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي. والحالات المشتبهة الخمسة التي سجلت أمس هي قيد المتابعة ولم تصدر بعد أي نتيجة”.

وأشار البيان الى ان “وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول ستواكب المرحلة الثانية من عودة المغتربين وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الـ PCRالخاص بهم من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم”، مؤكدا ان وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختم: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل. كما نلفت انتباه المواطنين بأخذ العلم بحظر التجول يوميا من الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الخامسة صباحا تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل القوى الأمنية”.