لبنان | التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات الوطنية” حول مستجدات انتشار فيروس “كورونا”

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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 146 إصابة

بيروت 111 إصابة

كسروان 83 إصابة

بشري70 إصابة

بعبدا 58 إصابة

جبيل 50 إصابة

زغرتا 40 إصابة

عكار 26 إصابة

الشوف 19 إصابة

عاليه 18 إصابة

البترون 18 إصابة

طرابلس 14 إصابة

صيدا 12 إصابة

المنية الضنية 15 إصابة

بعلبك 10 إصابة

صور 10 إصابة

فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

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وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء ، 29866 فحص كورونا، 721 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 150 حالة تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.34%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 93% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الفلسطينية والسورية.

للإطلاع على التقرير كاملًا إضغط على الرابط التالي https://bit.ly/2KP7C69