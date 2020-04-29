لبنان | يعقوبيان: الثورة لم تبدأ بعد

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يرزح لبنان تحت اعباء اقتصادية ومالية كبيرة ادت إلى استئناف الثورة نشاطها حيث عمت الاحتجاجات الكثير من المناطق وقطعت الطرقات.
وفي السياق، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان ان الثورة لم تبدأ بعد وذلك في تغريدة عبر “تويتر”جاء فيها، ” “قريبا بتتوحد الساحة، الجيش والقوى الأمنية بيحموا الناس مش اللي سارقين الناس، قالوا الثورة انتهت، لا يعرفون انها لم تبدا بعد”.
والجدير بالذكر أن الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية ما زالت مستمرة، وقد زادت حدتها في طرابلس بعد تشييع شهيد للثورة خلال المواجهات بين الثوار والقوى الامنية في طرابلس ومناطق اخرى .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.