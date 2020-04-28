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وأضافت، “هذه خطوة أولى إذا توصلنا الى معطيات جديدة سنستثمرها بالتأكيد”. وأشارت الى ان “ما حصل حتى الآن بداية جيدة جدا، وثمة 21 موقوفا معظمهم من منشآت النفط. وقالت، “اعتقد ان قاضي التحقيق نقولا منصور سيضطر إلى إخلاء البعض منهم لإجراء الاختبارات على المواد المحملة في البواخر حتى لا تنقطع الكهرباء”.
وأوضحت: “التحقيق لا يحصل بسحر ساحر. ثمة ليال وتعب ومجهود كبير قام به عناصر فرع المعلومات و400 صفحة تحقيق اولي، عدا المستندات والتقارير. وإذا توصل التحقيق إلى خيوط جديدة سنستمر، لكن اقله ليقدر احد المجهود الكبير الذي وضعناه للوصول الى هذه المرحلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضية عون: لا أحقق على أساس الأقاويل وإنما على اساس الأدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.