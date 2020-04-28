لبنان | جرحى إثر تدافع بين الثوار والقوى الأمنية أمام المصرف المركزي في صيدا

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نفذ عدد من الثوار تجمع في صيدا مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة القى خلالها المحتجون المفرقعات النارية باتجاه مبنى المصرف ضمن سلسلة تحركاتهم المستمرة رفضاً للغلاء واحتجاجا على ارتفاع الدولار.
ووضعت عناصر القوى الأمنية الأسلاك الشائكة في محيط المصرف بعد محاولة بعض المحتجين تسلق البوابة، ما ادى الى تدافع بين الطرفين وسقوط عدد من الجرحى. كما قام الشبان بإضاءة الشموع لروح الشهيد فواز السمان الذي سقط في طرابلس.
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