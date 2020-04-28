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وبعد سقوط الشهيد فواز السلمان خلال مواجهات أمس الاثنين في طرابلس بين الجيش والثوار، اصيب اليوم ابن الـ10 اعوام برصاصة مطاطية في عنقه ونقل على اثرها إلى المستشفى.
وتجددت الاشتباكات اليوم حلال تشييع السلمان حيث احرقت واجهات بعض المصارف في طرابلس، وتدخل الجيش لإبعاد الثوار مطلقاً القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: الرصاص المطاطي يخرق عنق ابن الـ10 اعوام في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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