لبنان | الثوار ينددون بالسياسات المالية والمصرفية امام مصرف لبنان في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتشهد المناطق اللبنانية تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وغلاء المواد الغذائية. وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية لدعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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