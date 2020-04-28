لبنان | 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطين ـ الضنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية بالتعاون مع طبيبة القضاء بسمة الشعراني، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدة القطين ـ الضنية بلغ 7، بعد ظهور 3 إصابات جديدة في البلدة بين 18 شخصا مشتبه إصابتهم بالفيروس، كانت أجريت فحوصات لهم في مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، وجاءت نتائجها إيجابية”. وبهذه النتيجة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضنية إلى 13 إصابة. المصدر صوت بيروت

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