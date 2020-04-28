لبنان | قيادة الجيش: لا صحة لخبر يتداول عن قرارات ينوي قائد الجيش اتخاذها

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واعتبرت في بيان ألا أساس له من الصحة عن قرارات ينوي قائد الجيش العماد جوزف عون اتخاذها إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وشددت قيادة الجيش على أنها تقوم بمهامها كاملة ولن تتأخر في القيام بكل ما من شأنه حماية لبنان وسلمه الأهلي.
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