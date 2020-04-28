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بدوره، أعلن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون أن “كافة نتائج فحوص “كورونا” الذي شمل 150 شخصاً مختارين عشوائياً من بين العاملين في المؤسسات المستثناة من الاقفال (سوبر ماركت – صيدليات – افران – محطات بنزين محلات تحويل الأموال وغيرها)، جاءت سلبية، علماً أن العيّنة قد اختيرت بما يغطي كافة مناطق الحدت، الأمر الذي يزيد من عامل الاطمئنان ويؤمن الشمولية المطلوبة”.
وأضاف في بيان، “ما تقدم ليس سوى ثمرة ونتيجة الالتزام العالي لأهلنا بتدابير الوقاية وإجراءات التعبئة العامة، والتي يفترض ألا نخرج عليها في الأيام والأسابيع المقبلة حتى لا نهدر لا سمح الله ما حققناه من مكاسب على الفيروس الخبيث”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بعبدا اللويزة والحدث: نتائج فحوص الـ”PCR” العشوائية جاءت جميعها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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