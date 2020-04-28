لبنان | مستشفى الهراوي الحكومي: نتائج الـ”PCR” الـ36 سلبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة في بيان، ان “نتائج فحوصات الـ PCR لليوم الثلاثاء 28 نيسان وعددها 36، جاءت نتيجتها سلبية”. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام

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