لبنان | مستشفى رفيق الحريري: 3 إصابات جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:21 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:21 مساءً - مشاركة

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وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 4 إصابات.

تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

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بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 123 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.