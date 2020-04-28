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وقالت في بيان، “للتأكد من الأمر، سوف يقوم الشخص بفحص IgG للتأكد من وجود anti-corps متعلقة بـ”كورونا”، في حال وجودها، يكون الشخص قد أصيب ومن ثم تعافى. وفي حال عدم وجودها، يكون فحص الPCR الأول غير دقيق.
وذكر البيان أن “جميع الأشخاص الذين احتالكوا به قد خضعوا لفحص PCR اليوم والنتائج التي حصلنا عليها حتى الآن سلبية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في جزين: اعادة فحص الـ”PCR” لشخص من بلدة عازور تبين أنه سلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.