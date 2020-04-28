لبنان | غرفة إدارة الكوارث: 717 اصابة “كورونا” بزيادة 7 حالات

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من جهته، اكد مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 أجراء 348 فحصاً مخبرياً، جاءت كافة الفحوصات سلبية ولا تسجيل لإصابات.
ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 5 إصابات.
وتم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد 19 نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 3 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.
وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من “كورونا” منذ البداية حتى تاريخه 122 حالة شفاء.
وأشارت ان “جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.
طالبةً من المتابعين قراءة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
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