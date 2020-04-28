لبنان | أخطر شبكة لترويج المخدرات بقبضة الأمن في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:22 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن عناصر المكتب المذكور بتاريخ 22/4/2020، من معرفة هوياتهم وتوقيفهم في جونية، وهم كل من:

·ش. ع. (مواليد 1978، لبناني) مطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرم ترويج مخدرات.

·ك. خ. (مواليد 1988، لبنانية).

وبالتزامن تم استدراج كل من:

·ج. ف. (مواليد 1983، لبناني).

·ا. ف. (مواليد 1994، سوري).

وقد جرى توقيفهما بعد محاولتهما بالفرار.

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بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على /43/ مظروفاً من مادة الكوكايين زنِتها /81/غ، و/39/ مظروفاً من مادة باز الكوكايين زِنتها /44/غ ، و/83/غ من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، تبيّن وجود شركاء لهم في عملية ترويج المخدرات، فجرى توقيفهم، وهم:

ـ ر. ر. (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم ترويج مخدرات وأسلحة.

ـ ن. ق. (مواليد 1986، لبنانية).

ـ د. د. (مواليد 1990، مصرية).

وقد اعترفوا بأنهم يستلمون المخدرات لترويجها من شخص ملقّب بـ “أبو حسن”، وأنهم يسلّمونه المال الناتج عن بيع البضاعة بعد إنهاء عملية الترويج، الذي بدوره يقوم بإرسالها إلى شخص يدعى: ي. د. (مواليد 1979، لبناني)، ملقّب بـ “الخال” وهو متوارٍ عن الأنظار، كونه مطلوب بموجب العديد من المذكرات القضائية.

نتيجة المتابعة الحثيثة والرصد، تمكن عناصر المكتب من توقيف “أبو حسن” المذكور في منطقة المرداشة – بعبدا، داخل منزله، حيث تبيّن أنه يدعى: ن. ن. (مواليد 1975، لبناني).

بتفتيشه، عثر بحوزته على: /12/غ من مادة الكوكايين، مبلغ مالي حوالي /16،000،000/ ل.ل.، بندقية “Pompe action”، /7/ هواتف خلوية، وسيارتين مستأجرَتَين يستعملهما لتوزيع المخدرات.

أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته.