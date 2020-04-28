كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سجّلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي الى 717. وذكر تقرير الوزارة اليومي أنّ عدد الفحوص التي أجريت في الـ 24 ساعة الماضية بلغ 1499 للمقيمين و13 للوافدين. Advertisements وتوزّعت الحالات السبع على الشكل التالي: 6 بين المقيمين وحالة واحدة بين الوافدين. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 145 حالة. يُذكر أنّه لم تُسجّل حالات وفاة جديدة ليستقرّ العدد على 24 حالة وفاة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة :تسجيل سبعة حالات جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع العدد الكلي إلى 717 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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