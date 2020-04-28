لبنان | بالفيديو.. جعجع: الوضع بلبنان خطير ويجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:21 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الاثنين، أن الوضع في لبنان معقد وخطير، مضيفاً أنه يجب تشكيل جبهة معارضة لحزب الله.

وقال في مقابلة مع “العربية”، “لم تحقق حكومة حسان دياب أي شيء للبنان، ولن نشارك بأي حكومة يسيطر عليها حزب الله”.

كما أضاف “نتواصل مع تيار المستقبل والاشتراكي لبناء تفاهم مشترك”.

هذا وأكد جعجع أنه غير نادم على وصول ميشيال عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وأوضح أن حزب الله يشكل مشكلة أكبر من الرئيس.

وحول المظاهرات على الأرض أكد أنه يتلاقى مع الشارع اللبناني في المطالب.

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وقال “إن أساس لبنان قوي والمشكلة هي في إدارة الدولة، ويجب تغيير المنظومة الحاكمة في البلاد”.

وأكد أن مصير اللبنانيين بيدهم والحسم في الانتخابات.

هذا واندلعت الاثنين احتجاجات متفرقة مناهضة للحكومة في عدة مناطق لبنانية، حيث عمد محتجون لبنانيون، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار “ثورة الجياع”.

وعملت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على فتح الطريق، وقد تسبب التجمع بزحمة سير على الأوتوستراد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما جرت محاولات ثانية لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك. ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.