لبنان | الحبس سنة وغرامة بحق ميشال غبريال المر في ملف التخابر غير الشرعي

وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سنداً للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سندا للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سندا الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة.

كما قضى الحكم بإدانة شركة ستديو فيزيون وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية.

وألزمت المحكمة المدعى عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما للمدعية أي الدولة اللبنانية (وزارة الإتصالات) مبلغا وقدره مليارين وأربعة وسبعين مليونا وثلاثماية واربعة وستين ألفا ومئة وخمس ليرات لبنانية، كما قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حق ميشال المر في حال قيامه بسداد الإلزمات المدنية من عطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.