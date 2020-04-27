لبنان | المصارف تحدد سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار

ويذكر أن سعر صرف الدولار سجل اليوم صباحا ارتفاعا جنونياً حيث سجل عند بعض الصرافين لدى بعض الصرافين معدل 4300 ليرة.

وحذّر المتخصص في عمليات الصيرفة والاستثمار عمر تامو على حسابه على “تويتر” من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة، بعدما تخطى الـ4 آلاف ليرة الأسبوع الفائت، ونبّه تامو في تغريدة من أنّ تعاميم مصرف لبنان وضعت ضغوطاً على الليرة.