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ويذكر أن سعر صرف الدولار سجل اليوم صباحا ارتفاعا جنونياً حيث سجل عند بعض الصرافين لدى بعض الصرافين معدل 4300 ليرة.
وحذّر المتخصص في عمليات الصيرفة والاستثمار عمر تامو على حسابه على “تويتر” من ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام المقبلة، بعدما تخطى الـ4 آلاف ليرة الأسبوع الفائت، ونبّه تامو في تغريدة من أنّ تعاميم مصرف لبنان وضعت ضغوطاً على الليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المصارف تحدد سعر الصرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.