لبنان | استمرار إغلاق المحلات التجارية.. بسبب ارتفاع الدولار

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فبدءاً من الخميس أقفلت العديد من المحلات في صور أبوابها في العديد من المناطق بانتظار ان تفتح سوق الصرافين اليوم الاثنين وتعرف تسعيرة الدولار في السوق، ويتسنى لهم وضع تسعيرة جديدة للسلع الغذائية الاستهلاكية المختلفة.
وموجة الاغلاق أيضا طالت اليوم الضنية بالاضافة لمحلات في الميناء وطرابلس. وتأتي عملية الاغلاق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني بسعر السلع التجارية.
لليوم الخامس على التوالي، تستمر المحلات التجارية وخاصة محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في الشمال باغلاق ابوابها نظراً للارتفاع الجنوني للدولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.