لبنان | جنبلاط يشن هجوماً على دياب وعلى نهج عون وحزب الله “الانقلابي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال في اتصال مع “العربية، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول “إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88”.

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان.

موضوع يهمك?يواصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية…صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟ صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟ العرب و العالم

هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه.

Advertisements

وقال “سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان”.

وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال “من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت”.

وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء

كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع “لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا”.

وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري.