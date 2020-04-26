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يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا.
من اجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل.
وفي حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بيان لوزير الداخلية “محمد فهمي” عشية البدء بتخفيف إجراءات التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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