لبنان | بيان لوزير الداخلية “محمد فهمي” عشية البدء بتخفيف إجراءات التعبئة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

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يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا.

من اجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل.

وفي حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظًا على سلامتهم.