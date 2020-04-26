احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، أما عدد حالات الشفاء هي 145 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية هي 1345 لمواطنين مقيمين و15 لوافدين عن وصولهم، مؤكدة أن الحالات الـ3 الجديدة هي لمواطنين مقيمين.
سابع إصابة بـ”كورونا” في الضنية
وكان الجهاز الصحي التابع لاتحاد بلديات الضنية، بالتعاون مع طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، قد أعلن ظهور إصابة واحدة بفيروس كورونا في بلدة القطين، هي الاولى في البلدة والسابعة في الضنية، بعد اجراء فحوص PCR عشوائية في مستشفى سير الضنية الحكومي.
وكشف الجهاز الصحي عن الاشتباه ب 6 حالات أخرى مصابة ستعاد الفحوص التي أجريت لها يوم غد الاثنين، على ان تلزم الحجر المنزلي.
دراسات جامعية تشير إلى إنتهاء كورونا!
وبعد انتشار دراسة جامعية تشير إلى انتهاء جائحة كورونا في لبنان، غرد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه في تويتر قائلاً:
“بعض الدراسات الجامعية تشير إلى إنتهاء جائحة كورونا في لبنان… هذه دراسات بيانية غير دقيقة وليست مرجعية؛ نسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقّة وحذر شديدين؛ نلتزم جميعاً بضوابط التعبئة العامة مع بدء سريان مسار العودة الآمنة ان شاء الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 707 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.