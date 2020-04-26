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تفاصيل طقس اليوم:
طقس بارد وغير مستقر قبل الظهر مع احتمال امطار رعدية لتنحسر تدريجيا مع تشكل ضباب على الجبال.
1- الحرارة ساحلاً بين 13 و20 درجة، بقاعا بين 6 و 13 درجة وعلى الـ 1000م بين 6 و 11 درجات
2- الرياح جنوبية غربية 40كم/س
3- الرطوبة 95?
4- الضغط الجوي 1012 hpa
5- الرؤية متوسطة وسوء جبلا بسبب الضباب
7- البحر مرتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19
طقس الأيام المقبلة:
الاثنين: عودة الاستقرار مع طقس غائم جزئيًا ويتشكل ضباب على الجبال مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 15 و 22 درجة
الثلاثاء: طقس مستقر ربيعي جميل وقليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 23 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقعات الطقس: المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.