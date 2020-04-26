لبنان | توقعات الطقس: المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 01:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 01:23 مساءً - مشاركة

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تفاصيل طقس اليوم:

طقس بارد وغير مستقر قبل الظهر مع احتمال امطار رعدية لتنحسر تدريجيا مع تشكل ضباب على الجبال.

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1- الحرارة ساحلاً بين 13 و20 درجة، بقاعا بين 6 و 13 درجة وعلى الـ 1000م بين 6 و 11 درجات

2- الرياح جنوبية غربية 40كم/س

3- الرطوبة 95?

4- الضغط الجوي 1012 hpa

5- الرؤية متوسطة وسوء جبلا بسبب الضباب

7- البحر مرتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19

طقس الأيام المقبلة:

الاثنين: عودة الاستقرار مع طقس غائم جزئيًا ويتشكل ضباب على الجبال مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 15 و 22 درجة

الثلاثاء: طقس مستقر ربيعي جميل وقليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 23 درجة.