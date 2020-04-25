لبنان | الكاميرات أظهرت وجود شخصين لحظة رمي القنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا

وعلى الفور حضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

وباشرت القوى الأمنية التحقيقات للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب “Dvr” الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.