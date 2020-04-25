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وعلى الفور حضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.
وباشرت القوى الأمنية التحقيقات للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب “Dvr” الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الكاميرات أظهرت وجود شخصين لحظة رمي القنبلة على فرع “فرنسبنك” في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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