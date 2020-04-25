لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل ثلاث إصابات إضافية وتعافي حالتين

وتابعت في التقرير اليومي، “استقبل المستشفى 8 حالات مشتبها بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى، مبشرا في الوقت نفسه بتماثل حالتين للشفاء، وبأن لا حالات حرجة في العناية المركزة”.

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أضاف، “أجرى المستشفى 266 فحصا مخبريا، سجلت 3 إصابات وباقي النتائج سلبية. ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 14 إصابة. كما تم استقبال 8 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى”.

وأعلن عن “تماثل حالتين للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كل عواض المرض. وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 118 حالة شفاء”.

وأوضح أن “جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة. لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.