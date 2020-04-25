لبنان | قرار بتعديل مواقيت الفتح والأقفال للمؤسسات التجارية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 07:19 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كافة أنواع المصانع (24 ساعة) أسواق الجملة: خصار فواكه سمك من الساعة (3 فجرا ولغاية الخامسة مساءً)،

مستودعات الأدوية الطبية (24 ساعة)، م

ستودعات المواد الغذائية (من الخامسة فجرا الى الخامسة مساءً)، محلات بيع المفرق : السوبر ماركت والميني ماركت

حلويات باتسيري والمعجنات والمطاعم ومحال بيع المؤكلات الجاهزة (من الساعة الخامسة فجراً وحتى التاسعة مساءً)، الصيدليات (بحسب قرار نقابة الصيادلة)، الصيارفة وتحويل الأموال وشركات الشحن وتخليص البضائع ومولدات الكهرباء وشركات الإنترنت ( من الساعة 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً)، المصارف (حسب قرار جمعية المصارف)، شركات الأمن والحراسة والفنادق والشقق المفروشة ومكاتب التأمين (24 ساعة)، محطات المحروقات (24 ساعة)، محطات تعبئة وتوزيع الغاز (من الخامسة صباحًا ولغاية الخامسة مساءً).

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