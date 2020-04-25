لبنان | نقابة الاطباء تدعو الى تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة بجدية

“لا شك في أننا نجحنا في مواجهة وباء كورونا بفضل تجاوب وتعاون جميع المعنيين في القطاع الصحي والطبي والتمريضي والاستشفائي العام والخاص، وعلينا أن نحمي المواطنين من انتشار آفة تدخين السيجارة والنرجيلة. نعرف تمام المعرفة أن الضرر الذي يسببه التدخين على الرئتين يجعلهما أكثر ضعفا للتعامل مع الاصابة بوباء الكورونا، كما أن المدخنين معرضون للاصابة بفيروس كوفيد 19 لا سيما منهم أولئك الذين يعانون من أمراض رئوية، إضافة الى أن التدخين يؤثر على جهاز المناعة”.

أضافت: “إن المشاركة في النرجيلة وتحضيرها، والاتصال اليدوي بين الاشخاص، وبين اليد والفم، تزيد الى حد كبير من خطر الاصابة بالعدوى وانتقال الفيروس. لذلك يجب في الدرجة الأولى على المدخن أن يقرر الاقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة الطبية لتطبيق ذلك.

أما وقد اقترب موعد العودة الى الحياة الاجتماعية الروتينية، فيجب تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة الرقم 174، وعلى الدولة ووزارة الصحة أن تتدخلا لتنفيذه، إذ لا يجوز أن يبقى القانون حبرا على ورق، وأن تبقى النرجيلة والسيجارة وسيلة لزيادة أرباح بعض المؤسسات السياحية على حساب الصحة العامة”.

ودعت النقابة وزارة الصحة والحكومة الى “اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل صحة المواطن مثلما فعلت مع الكورونا، والعمل بجد والافادة من الفرصة لاتخاذ تدابير لمكافحة خطر التدخين بفاعلية أكبر عبر التوعية وتنفيذ القانون الرقم 174. وما حصل في بلدان أخرى حيث استطاعت تطبيق القانون من دون أن تتراجع السياحة أو تتأثر سلبا، يمكننا أن نطبقه في لبنان وتبقى السياحة مزدهرة مع الحفاظ على الصحة العامة”.